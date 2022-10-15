15 Октября 2022
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Армия и ВПК Украина
Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

Армия России отразила наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

В Минобороны РФ сообщили детали хода специальной военной операции на Украине.

На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка (ЛНР), Новосадовое и Торское (ДНР). В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов

В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции. По уточненным данным, в результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты.

На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены. Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.

Теги: Минобороны РФ, спецоперация, Украина



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