"Парни с такими же железными яйцами": бизнесмен Пригожин высказался о солдатах ВСУ

Украинские войска оказывают достойное сопротивление, считает петербургский предприниматель Евгений Пригожин, комментируя вопрос журналистов телеканала «360» о столкновениях бойцов «ЧВК Вагнера» с военнослужащими ВСУ.

Бизнесмен развеял слухи о том, что украинцы бегут оттуда, куда приходят бойцы российского подразделения. По словам Пригожина, противник оказывает серьезное сопротивление, поскольку ВСУ – это тоже «славяне», способные достойно отразить атаки.

«Украинские войска оказывают достойное сопротивление и легенда о бегущих украинцах – всего лишь легенда. Украинцы – парни с такими же железными яйцами, как и мы. Я это ясно показал в фильме «Лучшие в аду». И это неплохо. Мы славяне должны этим гордиться», – сказал Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен также рассказал, что бойцы «ЧВК Вагнера» полностью оснащены всем необходимым для участия в спецоперации.