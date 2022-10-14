14 Октября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

"Парни с такими же железными яйцами": бизнесмен Пригожин высказался о солдатах ВСУ

Украинские войска оказывают достойное сопротивление, считает петербургский предприниматель Евгений Пригожин, комментируя вопрос журналистов телеканала «360» о столкновениях бойцов «ЧВК Вагнера» с военнослужащими ВСУ.

Бизнесмен развеял слухи о том, что украинцы бегут оттуда, куда приходят бойцы российского подразделения. По словам Пригожина, противник оказывает серьезное сопротивление, поскольку ВСУ – это тоже «славяне», способные достойно отразить атаки.

«Украинские войска оказывают достойное сопротивление и легенда о бегущих украинцах – всего лишь легенда. Украинцы – парни с такими же железными яйцами, как и мы. Я это ясно показал в фильме «Лучшие в аду». И это неплохо. Мы славяне должны этим гордиться», – сказал Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен также рассказал, что бойцы «ЧВК Вагнера» полностью оснащены всем необходимым для участия в спецоперации.

Теги: евгений пригожин, всу, чвк вагнера, лучшие в аду



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