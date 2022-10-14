Путин осудил задержание москвича, слушавшего украинскую музыку: "У нас очень многие любят хиты на украинском языке"

Президент России Владимир Путин возмутился новостью о задержании москвича, который слушал в машине украинскую музыку. При этом он добавил, что может понять тех, кто этим возмутился. Но призвал не давать хода эмоциям.

"Вот, например, есть бред, чушь, когда пытаются запретить, отменить русскую культуру. Мы не должны вести себя таким же образом. Само по себе это не правомерно. У нас в России около 3 млн граждан – украинцы. Как же мы можем запретить их язык и культуру. У нас и в голове такого нет. Это происходит на эмоциях, я понимаю это. Но у нас очень многие любят хиты на украинском языке. Мы не должны уподобляться тем, кто отменяет какую-либо культуру. Культура тут вообще не при чем", - сказал Путин журналистам.