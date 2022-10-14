14 Октября 2022
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Политика В России Украина
Фото: 1 канал

Пока нет необходимости в массированных ударах - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит необходимости в массированных ударах по объектам на территории Украины.

"Нет необходимости в массированных ударах, ну, во всяком случае сейчас... Из 29 объектов 7 не было поражено, как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно", - заявил Путин журналистам.

Также глава государства высказался по поводу возможного введения войск НАТО на территорию Украины. "Введение войск на территорию Украины – это может привести к глобальному столкновению, надеюсь, ума хватит, чтобы таких действий не предпринимать", - сказал Путин, добавив, что выражение "поражение Украины" можно понимать по-разному. "То, что Крым стал в 2014-м году российским – это поражение Украины?" – спросил президент.  

Теги: владимир путин, массированный удар, украина



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