Пока нет необходимости в массированных ударах - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит необходимости в массированных ударах по объектам на территории Украины.

"Нет необходимости в массированных ударах, ну, во всяком случае сейчас... Из 29 объектов 7 не было поражено, как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно", - заявил Путин журналистам.

Также глава государства высказался по поводу возможного введения войск НАТО на территорию Украины. "Введение войск на территорию Украины – это может привести к глобальному столкновению, надеюсь, ума хватит, чтобы таких действий не предпринимать", - сказал Путин, добавив, что выражение "поражение Украины" можно понимать по-разному. "То, что Крым стал в 2014-м году российским – это поражение Украины?" – спросил президент.