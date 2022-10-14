Челябинская трикотажная фабрика увеличивает производство термобелья для мобилизованных

В Челябинской области трикотажная фабрика "Ян" шьет термобелье для призванных по частичной мобилизации южноуральцев.

По словам губернатора Алексея Текслера, предприятию пришлось увеличивать производство, чтобы выполнить заказ региональных властей. За сентябрь – октябрь было произведено и отгружено 5 тысяч комплектов для военнослужащих и мобилизованных граждан, в том числе по заявке области.

Директор трикотажной фабрики Олег Кондрашкин рассказал, что планируется увеличить объем производства термобелья на 30%. На предприятии работает 100 работников и готовы принять еще 20, чтобы увеличить объемы производства на 60%.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, в Челябинской области более 20 предприятий региона готовы организовать или в кратчайшие сроки переформатировать производство под мобилизационные нужды.