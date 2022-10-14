14 Октября 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: 89.mchs.gov.ru

К поискам пропавшего матроса на Ямале подключилась транспортная прокуратура

На Ямале транспортная прокуратура выясняет обстоятельства исчезновения матроса теплохода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"13 октября 2022 года в Новоуренгойскую транспортную прокуратуру поступила информация об исчезновении вахтенного матроса теплохода "Николай Чудотворец", который принадлежит ООО "Торговый дом Архангельск". Теплоход находится на берегу реки Полуй в городе Салехард на зимнем отстое. В настоящее время сотрудниками полиции на транспорте и ГКУ "Ямалспас" проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения мужчины. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 октября молодой человек не вернулся в каюту после ужина.

Теги: Николай Чудотворец, матрос, каюта, Уралспас



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