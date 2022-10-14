В челябинском ЗАТО открыли бесплатные круглосуточные группы в детсаду для детей мобилизованных

В Снежинске в детском саду открыли круглосуточные группы. Для детей мобилизованных граждан услуги по присмотру и уходу предоставляются бесплатно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"В такое непростое время, когда идет мобилизация, многие семьи с детьми испытывают затруднения", - говорится в сообщении.

Группы работают в будние дни. Детей в эти группы можно привести в любое время суток, а потом забрать. Детям предоставляется пятиразовое питание. Стоимость пребывания ребенка в детском саду составляет 94 руб. в сутки, но для детей мобилизованных нахождение в группах бесплатное.