Как эпидемия и спецоперация сказались на России? УрГЭУ встретил экспертов на "Юридической неделе на Урале"

УрГЭУ традиционно встретил "Юридическую неделю на Урале" в стенах университета. В этом году в рамках XIV Всероссийского форума в вузе прошла I Всероссийская научно-практическая конференция "Право, политика, управление: риски в условиях санкций". Эксперты поговорили о том, как изменилась Россия за последние три года и сколько еще предстоит сделать, чтобы восстановить потерянные связи и ресурсы.

Организаторами конференции выступили 7 кафедр ИГМУиП УрГЭУ. С приветственным словом выступил ректор вуза и профессор Яков Силин.

"Сегодняшний дискурс, безусловно, очень важен. Мы находимся в условиях гибридной в****, когда на нашу страну идут атаки не только оружием, но и экономическими санкциями, а также информационным давлением. Запад говорит о борьбе за общечеловеческие ценности, но какие? Мировоззрение их политиков, у многих из которых даже нет семьи и детей, отличается от нашего. А нам важно, чтобы были крепкими и здоровыми семьи, чтобы работали предприятия, чтобы можно было спокойно учиться и работать – чтобы был мир! Над этим мы и трудимся с вами, собираясь вместе, высказываясь, сверяя позиции, предлагая шаги к реальному развитию в соответствии именно с нашей системой ценностей", – подчеркнул ректор.

Помимо профессоров, кандидатов наук, депутатов и чиновников, на конференцию пришли и студенты. По словам проректора УрГЭУ Виктора Ковалева, это особенно радует, поскольку именно студенты являются будущими специалистами, которым придется адаптироваться в новых условиях и двигать страну к прогрессу. В свою очередь директор института Александр Курдюмов добавил, что сейчас в мире идет переоценка отношения к мировым валютам, перестают существовать правовые институты, а потому России необходимы социальные, идеологические и правовые инструменты противодействия давлению.

На конференции выступило сразу несколько специалистов. Одним из них стала замдиректора ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" Елена Гнедина, которая рассказала о проблематике закупок в периоды коронавируса и спецоперации. Она отметила, что благодаря сложившимся трудностям, в ФЗ был внесен закон, закрепляющий возможность изменять условия контракта на строительство или ремонт обеими сторонами со ссылкой на форс-мажор. При этом, благодаря своевременному реагированию властей на санкции Запада, в России продолжается деятельность в сфере закупок в штатном режиме.

Профессор кафедры конкурентного права и антимонопольного регулирования УрГЭУ Александр Семин обозначил ключевые проблемы агрария - снижение числа ученых, исследователей в этой сфере, необеспеченность большинства хозяйств и производств современными технологиями, обеднение почв в ряде сельских территорий и дефицит семян отечественного производства. Все это, по его словам, можно исправить внеся изменения в продовольственную доктрину, что намного улучшит картину на фоне и так высокого уровня самообеспечения продовольствием. Из плюсов эксперт также выделил значительный профицит зерновых культур, который в последние несколько лет превышает импорт.

Однако в сфере предпринимательства все не так оптимистично. Как заявил председатель президиума коллегии адвокатов "Свердловская областная гильдия адвокатов", Андрей Каюрин, в последние годы предприниматели оказываются между молотом и наковальней, когда иностранные партнеры отказываются отдавать предоплаченный товар и аванс, а собственные заказчики нападают с обвинениями в неисполнении контракта. Официальное признание санкций форс-мажором стало большим шагом для того, чтобы юридически улаживать подобные ситуации. Однако вопрос о том, где взять аналог зарубежной продукции и денег на его покупку - остается открытым.

Его слова поддержала и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Светлана Окулова, обозначив еще одну проблему - внесение изменений в контракты, особенно когда дело касается госзакупок. Спикер посоветовала компаниям не скрывать форс-мажоры, сразу уведомлять заказчика и обращаться в палату с необходимыми документами, чтобы доказать свою добросовестность. А вот государство должно создать единую проверку проведения участников ВЭД и принять процедуры ускоренного согласования замены товара в поставках и проектной документации.

Еще одну не менее важную тему поднял завкафедрой предпринимательского права УрГЮУ Владимир Белых, рассказав о государственно-правовой политике России и обеспечение прав субъектов предпринимательства в условиях экономических санкций.

"Нам нужна единая государственно-правовая концепция, чтобы исключить существующую несогласованность по отдельным нормативно-правовым актам. Нельзя сказать, что санкции привели к глобальным изменениям нашей экономики, мы в условиях тех или иных экономических ограничений живем уже не то что десятилетиями - веками. Мы пережили нашествие Наполеона и Гитлера, переживем и это. У нас и без того есть проблемы в экономике и правовой сфере, которые нужно сейчас решать: обеспечивать конституционные права каждого гражданина, поддерживать малый и средний бизнес, совершенствовать антимонопольное регулирование, банковское законодательство", - заявил Белых.

Конференция длилась с 10 утра до 5 вечера, однако это была лишь первая часть. Во втором блоке будет 6 тематических секций, в которых примут участие представители бизнеса, науки, образования из десятка городов, в числе которых Москва, Красноярск, Саратов, Новосибирск, Казань, Пермь, г. Петропавловск-Камчатский и другие. Общее количество докладчиков – более 70 человек. В организационный комитет НПК поступило более 100 научных статей, которые войдут в сборник по итогам конференции.