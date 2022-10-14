14 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Волк напал на вахтовиков на Приразломном месторождении в Югре

Волк напал на двух вахтовиков, сотрудников дочерних предприятий "Роснефти", на Приразломном месторождении в Югре. Об этом сообщает телеканал "Мегаполис".

Сначала пострадал бурильщик, который шел в столовую – волк схватил его за руку. Вечером зверь укусил за живот машиниста.

По данным окружного депнедра, компания передала информацию о появлении волка лишь на четвертый день.

"Информация о нападении волка в департамент поступила только 10.10 от заместителя директора по ТБ ОТС ОС ООО "РН-Бурение". На основании данного сообщения было принято решение о мероприятиях по регулированию численности. В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов, срок проведения мероприятий, когда есть угроза жизни граждан, — три дня. Охотникам было выдано разрешение на отстрел, они выехали на обследование территории. Животное было ликвидировано", - приводит издание информацию ведомства.

Теги: волк, вахтовики, месторождение



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