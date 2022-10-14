В Госдуме предложили расстрелять офицеров, отправивших на передовую мобилизованных, которые в итоге погибли

Бывший губернатор Ульяновской области, а ныне – депутат Госдумы Сергей Морозов предложил расстреливать офицеров, направивших мобилизованных, которые погибли в зоне специальной военной операции, на передовую. В публикации на своей странице "ВКонтакте" Морозов напомнил о четырёх погибших из Челябинска в зоне СВО, призванных в рамках частичной мобилизации. По мнению политика, это "говорит лишь о том, что некоторые офицеры не имеют морального права носить погоны".

"Изначально речь велась о том, что мобилизованных мужчин будут тщательно готовить, после чего отправят на освобождённые территории для их защиты, а не на передовую. После таких "ошибок" офицеров, отправивших погибших ребят на передовую, самих надо расстрелять. Когда же мы избавимся от этого русского "авось"? Как можно так поступать с человеческими жизнями?" - написал Морозов.

Он заявил о том, что вынужден отложить подготовку к пленарной неделе и уже 15 октября снова быть в Ульяновске, чтобы встретиться с военнослужащими и их семьями, проанализировать ситуацию и выработать ещё более конкретные меры.