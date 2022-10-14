14 Октября 2022
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Фото: Администрация Сургутского района

В Перми в детских садах откроют круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий

В Перми в детских садах откроют круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Демкин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Открываться такая группа в детском саду, который посещает ребенок, будет по мере запроса от родителей. Также готовимся начать работу дежурных групп, которые будут принимать детей сотрудников оборонных предприятий, чьи родители имеют посменный/ненормированный график работы, в субботу и воскресенье с 07.00 до 19.00. В каждом районе определены адреса корпусов дошкольных учреждений, где будут открываться такие группы. Для зачисления в круглосуточную или дежурную группу нужно будет написать заявление на имя руководителя детского сада", - сообщил гмэр.

В настоящий момент дежурные группы планируется открыть в четырех детских садах Свердловского района, двух детских садах Дзержинского, Мотовилихинского, Орджоникидзевского районов, в одном детском саду Индустриального, Кировского, Ленинского районов.

Теги: детский сад, круглосуточные группы, дежурные группы, мобилизованные, сотрудники оборонных предприятий



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