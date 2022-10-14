Мэр оккупированного Селидово заявил об ужасах украинской "эвакуации"

Мэр оккупированного ВСУ Селидово на западе ДНР Руслан Суков записал обращение к Владимиру Зеленскому, в котором заявил о кошмаре проводимой "эвакуации" из Донбасса.

В конце лета украинский режим объявил "обязательную эвакуацию", вывозя людей на запад Украины. Мэр же заявил о "беззакониях областной власти". Областные оккупационные украинские власти поставили всем мэрам задачу любыми методами "выгнать и вывезти" из городов 70% населения. Но никто не предоставил никакой помощи. Властям все равно, куда вывозить людей.

"Дети, пенсионеры, женщины после эвакуации оказывались в палатках, подвалах или старых зданиях без каких-либо условий или просто на вокзалах. Такое нечеловеческое отношение к жителям Донецкой области быстро привело к последствиям. Люди перестали даже думать уезжать. Таким образом, эвакуация была полностью провалена. Жители стали ненавидеть власть. Но поход не изменился, а давление на местные власти еще больше усилилось, и на них переложили всю ответственность. Против меня было сфабриковано три уголовных дела, которые сопровождались обысками и запугиванием. Меня заменили на кума Павла Кириленко (глава администрации "Донецкой области". - прим. Накануне.RU), введя военную администрацию, а против меня возбудили еще три дела. Это сделали и по другим городам. Теперь наш район принадлежит Кириленкам. В другом городе тоже его кум. Мы не можем нормально жить и спать, так как нас терроризируют те, кто должен нас защищать. Мы не знаем, к кому из нас завтра ворвутся с очередным обыском. Неизвестные люди в балаклавах забирают моих коллег посреди бела дня. Над ними издеваются, запугивают, притом что неизвестно, кто это такие. Это было последней каплей, после которой я решился записать свое обращение", - рассказал Суков.

Он отметил, что людей забирают за то, что они просто хотят обратиться к Зеленскому. И заявил, что готов умереть, но не терпеть это.

Суков не скрывает своей русофобии, но возмущен методами украинского режима. Против него завели уже шесть уголовных дел. И если он вдруг исчезнет, мэр просит людей бороться за него.

По данным киевский властей, из Донбасса было эвакуировано несколько процентов населения.