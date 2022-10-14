Восстановить здание Новопсковской районной больницы (ЛНР) помогли воронежские специалисты

Воронежская область продолжает оказывать поддержку и проводить восстановительные работы на различных объектах инфраструктуры в подшефных районах Луганской Народной Республики, сообщается на официальном портале региона.

Был проведен капитальный ремонт кровли и застеклены окна в Новопсковской центральной районной многопрофильной больнице ЛНР. Для проведения работ воронежские специалисты доставили специальную технику и стройматериалы. В поликлиническом отделении произведена полная замена кровли, дверей, несущих конструкций. Проведена замена более 200 окон. Установлены теплые современные стеклопакеты. Поликлиника преобразилась, стала теплее и уютнее. В дальнейшем ремонт планируется завершить полностью: заменить электропроводку, систему водоснабжения и канализации, систему отопления.

Персонал больницы выразил Воронежской области благодарность за оказанное содействие и проведенные работы.

В районе также активно продолжается вакцинация населения от COVID-19. Каждый день прививочный кабинет посещают 30-40 пациентов. Иногда бывает до 200 человек в день. Все пациенты перед вакцинацией проходят осмотр врача и только после этого прививаются. Проводится опрос привитых – вакцина переносится легко.