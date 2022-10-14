Восстановить здание Новопсковской районной больницы (ЛНР) помогли воронежские специалисты

14 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество ДНР и ЛНР Воронежская область
Фото: govvrn.ru

Восстановить здание Новопсковской районной больницы (ЛНР) помогли воронежские специалисты

Воронежская область продолжает оказывать поддержку и проводить восстановительные работы на различных объектах инфраструктуры в подшефных районах Луганской Народной Республики, сообщается на официальном портале региона.

Был проведен капитальный ремонт кровли и застеклены окна в Новопсковской центральной районной многопрофильной больнице ЛНР. Для проведения работ воронежские специалисты доставили специальную технику и стройматериалы. В поликлиническом отделении произведена полная замена кровли, дверей, несущих конструкций. Проведена замена более 200 окон. Установлены теплые современные стеклопакеты. Поликлиника преобразилась, стала теплее и уютнее. В дальнейшем ремонт планируется завершить полностью: заменить электропроводку, систему водоснабжения и канализации, систему отопления.

Гоголя 105, ремонт подвала, новые душевые(2016)|Фото:Накануне.RU

Персонал больницы выразил Воронежской области благодарность за оказанное содействие и проведенные работы.

В районе также активно продолжается вакцинация населения от COVID-19. Каждый день прививочный кабинет посещают 30-40 пациентов. Иногда бывает до 200 человек в день. Все пациенты перед вакцинацией проходят осмотр врача и только после этого прививаются. Проводится опрос привитых – вакцина переносится легко.

Теги: лнр, воронежские специалисты, многопрофильная больница



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети