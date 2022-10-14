Danone объявила об уходе с российского рынка

Французская компания Danone (бренды "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Bio Баланс, "Растишка" и другие) объявила о планах отказаться от своего бизнеса в России.

"Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based в России",— говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Контроль над подразделением по производству молочных и растительных продуктов будет передан новому собственнику. Ущерб от этого решения компания оценивает примерно в €1 млрд.

По информации на официальном сайте, компания владеет на территории России 18 предприятиями. На них работает более 10 тысяч человек.

5 апреля концерн сообщил, что не планирует останавливать деятельность в России и уходить с рынка.

7 марта Danone принял решение приостановить все инвестпроекты в России, но при этом продолжить производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания. Компания тогда предупредила, что будет следовать решениям французских властей и продолжит с ними координироваться в своих действиях.