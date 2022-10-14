14 Октября 2022
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование карт "Мир" в стране

Центральный банк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США.

В заявлении отмечается, что Центробанк Шри-Ланки "на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе".

Напомним, после того, как США пригрозили турецким банкам вторичными санкциями за использование российской платежной системы "Мир", кредитные организации страны стали одна за другой отказываться от "Мира".

В середине сентября минфин США предупредил о готовности вводить санкции в отношении третьих стран за поддержку использования российской Национальной системы платежных карт и платежной системы "Мир" за пределами России, сообщает Regnum.

Теги: шри-ланка, карта мир, санкции



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