Самолет "Аэрофлота" застрял в Нью-Дели из-за сообщения о бомбе

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU-233, который должен был вылететь из Нью-Дели в Москву в 5.00 утра (2.30 по московскому времени), задерживается из-за поступившей ранее угрозы взрыва. Планируется, что борт вылетит в 15.30 по индийскому времени (13.00 Москвы)

"В настоящее время ожидается, что рейс вылетит в 15.30", - сообщили корреспонденту ТАСС в международном аэропорту имени Индиры Ганди.

Задержка объясняется тем, что этот самолет, который прибыл в ночь на пятницу в Нью-Дели из Москвы, подвергся тщательному досмотру из-за сообщения о бомбе. Авиалайнер и багаж прилетевших пассажиров были тщательно осмотрены, но ничего подозрительного обнаружено не было. Борт приземлился в аэропорту имени Индиры Ганди в 3.20 утра (0.50 по Москве). Самолет готовят к вылету обратно в Россию с соблюдением тщательных мер безопасности.