14 Октября 2022
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Экономика За рубежом
Фото: wikipedia.org

Федеральные власти США ведут расследование в отношении Илона Маска

В отношении бизнесмена Илона Маска власти США ведут расследование в связи с его поведением в сделке по покупке соцсети Twitter, говорится в судебном документе, опубликованном в четверг.

Маск, согласно документу, находится под следствием, но детали расследования не разглашаются, передает Reuters. Также не сообщается, кто именно из силовиков ведет расследование.

В начале октября стало известно, что Маск предложил Twitter завершить сделку по покупке платформы по первоначальной цене – за $44 млрд.

В июле этого года Twitter подал в суд на миллиардера, чтобы заставить его выполнить сделку по покупке социальной сети.

Иск был подан после того, как Маск уведомил юристов Twitter, что хочет расторгнуть соглашение о приобретении платформы за $44 млрд. В письме бизнесмена говорилось, что Twitter "существенно нарушил несколько положений сделки". В частности, Маск обвиняет компанию в сокрытии данных о количестве ботов и спам-аккаунтов.

Юристы Twitter в своем исковом заявлении указывали, что "в апреле 2022 года Маск заключил обязывающее соглашении о покупке, пообещав приложить все усилия для заключения сделки". "Теперь, менее чем через три месяца, Маск отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, потому что подписанная им сделка больше не служит его личным интересам", - считали в компании.

Маск, узнав об иске, написал в своем Twitter-аккаунте: "О, ирония судьбы, лол".

Сообщается, что в первоначальном соглашении была предусмотрена штрафная санкция за отказ от сделки - $1 млрд.

Первоначально Маск заявлял, что одна из целей покупки Twitter – уничтожить ботов. Потом он начал выражать обеспокоенность тем, что на платформе может быть больше ботов, чем Twitter публично говорит. Он потребовал предоставить ему данные о реальном числе ботов.

Некоторые аналитики предположили, что Маску просто нужен был предлог для выхода из сделки, стоимость которой сейчас кажется завышенной после падения акций Twitter и рынка технологий в целом.

Теги: илон маск, расследование, twitter



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