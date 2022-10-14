В Белоруссии введен режим контртеррористической операции

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о том, что в стране введен режим контртеррористической операции (КТО).

"Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных, сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Белоруссии", - сказал Макей в интервью "Известиям".

Макей уверен, что любое противостояние заканчивается при помощи дипломатии, хотя страны коллективного Запада в настоящий момент и не готовы к развитию нормальных отношений с Минском. Более того, по его словам, нельзя исключить даже начала третьей мировой войны. Он также раскритиковал действия Польши, которая не только призывает разместить на своей территории ядерное оружие, но и завершила строительство стены на границе с Белоруссией.