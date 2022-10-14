Сын экс-генпрокурора России Артем Чайка стал советником Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о назначении сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - Артема Чайки своим советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам.

Как заявил политик в Telegram, в сферу задач Чайки будет входить координация и непосредственное участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована Чечня.

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