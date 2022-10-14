День автомобилиста в Нижневартовске отметят вводом в эксплуатацию нескольких современных автодорог

Ко дню автомобилиста в Нижневартовске готовят знаменательное событие. 14 октября в столице Самотлора осуществят ввод в эксплуатацию очередных новых автодорог. Причем, состоится открытие сразу двух новых участков дорог: по улице Московкина и по улице Нововартовской. Они построены в Восточном районе города. Движение для транспорта будет доступно ориентировочно уже с 16 часов.

И хотя администрация города просит водителей быть особенно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, для горожан и, конечно, всех автомобилистов это событие и долгожданное, и значимое. И без внимания горожан точно не останется.

Накануне.RU уже писало о процессе строительства транспортной артерии по улице Нововартовской. Напомним, проект дорожной трансформации городской общественности впервые представили в 2018 году. Задача была создать современный дублер улицы Лопарева, которая до сего момента оставалась единственной дорогой в Нижневартовске, соединяющей основную часть города с территорией самых первых многоэтажек города. Важно отметить, что реализация масштабного проекта по строительству продолжения дороги стала возможной благодаря совместной работе властей всех уровней. Всего запланировано строительство четырех дорожных участков. Работы идут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке правительства Югры.

Первый участок построенной трассы протяженностью 609 метров был сдан в эксплуатацию в 2021 году. Четырехполосная магистраль с шириной проезжей части – 15 метров, а тротуаров – 3 метра в один из рабочих визитов в Нижневартовск губернатором Ханты-Мансийского округа - Югры Натальей Комаровой была отмечена как позитивный пример автодорожного строительства.

И вот 14 октября 2022 года вартовчане примут в эксплуатацию второй участок построенного дорожного полотна на улице Нововартовской длиной 519 метров. Строители ООО «ВОРТ» возвели участок до поселка Энтузиастов. Он также как и первый, составит по ширине в проезжей части 15 метров, имеет четыре полосы движения. При этом, кроме трехметрового тротуара, здесь оборудованы велодорожки, построена система ливневой канализации, установлено освещение, выполнено благоустройство дороги и озеленение территории.

«Улица Нововартовская – социально значимый объект для жителей, она как дублер улицы Лопарева, на данный момент единственная транспортная артерия, соединяющая основную часть города со старым Вартовском. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию второго участка улицы Нововартовской обеспечит проезд автомобилистов на улицу Героев Самотлора. Это снизит транспортную нагрузку на улицу Лопарева, а также откроет возможность освоения новых территорий под жилищное строительство и строительство социальных объектов», – подчеркнул заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

«Работы начались с февраля. Подрядчик вывез весь строительный мусор, произвел освобождение участка, выполнил большую выторфовку и сделал обратную засыпку песка. Было выполнено переустройство инженерных сетей, устройство дождевой канализации, проложен кабель наружного освещения, установлен фундамент под опоры освещения, также выполнено щебеночное основание под проезжую часть. На асфальтирование было направлено более 600 тонн асфальтобетонной смеси. Строительство магистрали в данном районе было поручением Президента России Владимира Путина, и находится на контроле губернатора Натальи Комаровой и главы города Дмитрия Кощенко», – рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Иван Силецкий.

Что касается новой дороги по улице Московкина, то этот участок возвели по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой, главы города Дмитрия Кощенко после обращений жителей микрорайонов в Восточной части муниципалитета.

По информации городского управления капитального строительства, рабочая комиссия по приемке дороги состоялась 30 сентября 2022 года. Выявленные комиссией недочеты были оперативно устранены. Причем, крайне бдительно следят за качеством работ и сами вартовчане. Например, система мониторинга ЦУР «Инцидент менеджмент» зафиксировала обращение жительницы города, которая указала на просевшую тротуарную дорожку. Это и другие замечания были направлены подрядной организации – компании «Северавтодор» и к моменту ввода дороги в эксплуатацию и открытию проезда по ней, дефекты устранили. Кстати, возводили дорогу по контракту жизненного цикла, согласно условиям контракта, подрядчик будет содержать объект до 2030 года. Прошедшая 5 октября итоговая проверка объекта службой Жилстройнадзора выдала заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

«Дорогу мы ждали с нетерпением. Когда увидели первый слой асфальта, то нарадоваться не могли. Сейчас же работы закончены и нам не терпится опробовать результаты всех трудов», - рассказала жительница Нижневартовска Валерия Клусова.

Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко в начале октября вместе с заместителем председателя Думы Югры Натальей Западновой и председателем Думы города Алексеем Сатиновым лично побывал на многих новых социально-значимых объектах города, в том числе, и участках строительства автодорог.

Особо отметили комплексное исполнение работ: установку опор освещения, озеленение гидропосевом, использование при строительстве новой технологии – геосетки, высадку крупномерных деревьев. На улице Московина также обустроено 148 парковочных мест, в том числе для людей с особенностями здоровья. Созданная ливневая система уже соединена с существующими в городе.





«Уровни примыкания выездов из микрорайонов и перекрестков с улицы Героев Самотлора и строящейся улицы Ф. Салманова для обеспечения отвода ливневых и талых вод через систему ливневой канализации проектом предусмотрены продольный и поперечный профили проезжей части, которые и обеспечивают отвод воды», - рассказал Иван Силецкий.

Строительство автодорог в Нижневартовске сопровождалось ежемесячным, на каждом этапе работ контролем со стороны общественности - осуществлялась общественная приемка.

Нижневартовск, как известно, уже четвертый год является участником национального проекта «Безопасные качественные дороги». И в вопросах контроля строительства автодорог в городе большое внимание уделяют постоянному диалогу с населением. Представители общественности являются постоянными участниками мероприятий нацпроекта на разных этапах: от лабораторного анализа проб дорожного полотна до приемки дорог.

«Со своими коллегами по общественной работе и со специалистами администрации города принимаю участие в приемке работ не первый год. В целом реализация нацпроекта проходит положительно», – рассказал член Общественной палаты города Александр Клевчук.

Отметим, что работа общественных контролеров в Нижневартовске не заканчивается с окончанием дорожного сезона. Они продолжают инспекцию участков, построенных или отремонтированных и в этом году, и в прошлые периоды. А 14 октября и общественники, и муниципалитет, и все вартовчане самым активным образом примут участие в открытии новых автодорог по улице Нововартовской и Московина.