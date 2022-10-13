13 Октября 2022
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Накануне.RU

Глава СКР ждет доклад об удержании российского судна и моряков в порту Украины

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению предоставить результаты проверки, проведенной по информации о длительном удержании российского судна с моряками в порту Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В СМИ и социальных медиа опубликовано открытое письмо семей 65 российских моряков, которых удерживают в заложниках в украинском порту. Они сообщали, что их охраняют вооруженные люди, которые не дают сойти на берег. Судно "Волго-Балт 225" в начале февраля прибыло на ремонт на верфи города Измаила в Одесской области. После начала спецоперации экипаж заблокировали на борту судна", - говорится в сообщении. 

В связи с этим Бастрыкин поручил ГСУ СК России представить доклад с результатами проверки и принятом процессуальном решении.

Напомним, что одного из моряков еще в начале прошлого месяца освободили и вернули в Россию. Со слов уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, вернулся моряк с корабля "Рондо", стоящего в Измаиле. По ее словам, переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, омбудсмен просит в первую очередь обменять хотя бы пятерых тяжелобольных. Она говорила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила.

Теги: СКР, доклад, порт, моряк, судно



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