Economist: Европа впадает в рецессию, а Россия выходит из нее

По мере того как Европа впадает в рецессию, Россия выходит из нее. С таким заголовком вышла статья в журнале The Есоnomist.

В ней отмечается, что то, что сейчас в Берлине стоит сотни евро, в Москве обходится в несколько рублей. Именно так сегодня обстоит дело с газом и отоплением. Западные санкции нанесли ущерб экономике России, сотни тысяч россиян бежали из страны, но, несмотря на эти проблемы, рецессия, вероятно, подходит к концу.

Можно получить представление об экономической активности из целого ряда источников. Банк Goldman Sachs выпускает "индикатор текущей активности", который отслеживает состояние экономики от месяца к месяцу. И его данные свидетельствуют о том, что активность в России более оживленная, чем в других крупных европейских странах. Так, объем производства в автомобильной промышленности, который несколько месяцев назад практически упал до нуля, также восстановился, что говорит о том, что производители наладили поставки из-за незападных стран. В долларовом выражении ежемесячный импорт товаров в Россию сейчас почти наверняка превышает средний показатель прошлого года.

В своих недавних прогнозах МВФ улучшил перспективы России на 2022 год. В апреле считалось, что российский ВВП упадет на 8,5%. Сейчас ожидается снижение лишь на 3,4% - в 2,5 раза меньше. Это значит, что Россия может сохранить свои расходы на оборону.

В западных СМИ периодически публикуются материалы о том, что санкции даже увеличили доходы России, например от нефти и газа.

