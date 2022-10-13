В Челябинске осудили местного жителя, заказавшего покушение на бывшую сожительницу

Жителя Челябинска, заказавшего покушение на бывшую сожительницу, приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Осужденный из-за спора относительно места жительства совместных несовершеннолетних детей, на почве ревности и личной неприязни решил причинить вред здоровью бывшей сожительнице. В ноябре прошлого года он по объявлению позвонил частному детективу, которому за 50 тыс. рублей предложил найти соучастников и в подъезде дома потерпевшей избить ее и произвести инъекцию наркотического средства.

Частный детектив сообщил о планируемом преступлении сотрудникам полиции.

Также он должен выплатить потерпевшей 300 тыс. рублей.