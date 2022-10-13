13 Октября 2022
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Политика
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге сгорело здание с "Относительностью" от "Стенографии"

Поздно вечером 12 октября на Уралмаше сгорело заброшенное здание, на боковой стене которого красовалась работа художников "Стенографии" - "Относительность". Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Заброшенный дом по адресу Суворовский переулок, 18 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Сообщение о пожаре в здании на Суворовском переулке, 18 поступило на пульт диспетчера в 23.06. Огонь распространился на 150 кв.м. В тушении было задействовано 13 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Таким образом, граффити женщины с гранатом просуществовало всего около двух лет.

Пожарные смогли локализовать огонь в 23.43, а уже в 04.02 13 октября полностью потушили пожар. Пострадавших нет.

Теги: Стенография, Относительность, граффити, пожар, Уралмаш



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