13 Октября 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Югорчан научат оказывать первую помощь в условиях спецоперации

Занятия по оказанию первой помощи в условиях боевых действий и правильному комплектованию аптечки проведут для военнообязанных жителей в Ханты-Мансийском автономном округе. Информация об этом опубликована в группе администрации Югорска в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Югорская городская больница организует семинар "Оказание первой помощи в условиях боевых действий". Приглашаем принять участие. В рамках семинара будет представлена тактика оказания первой помощи пострадавшим в ходе боевых действий от основных видов повреждений (минно-взрывная травма), а также даны рекомендации по комплектации индивидуальной аптечки военнослужащего", - говорится в сообщении.

Спикерами станут врач "скорой помощи" Артем Меньщиков и фельдшер Алексей Иващенко.

Мероприятие пройдет в диско-зале ЦК "Югра-Презент", 15 и 22 октября, в 14.00.

Теги: первая помощь, спецоперация, больница



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