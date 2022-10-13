Шойгу предложили создать "информационное подразделение" из мобилизованных корреспондентов

Журналисты различных СМИ обратились к министру обороны России Сергею Шойгу и руководителю департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, генерал-лейтенанту Игорю Конашенкову с открытым письмом. В нем они предлагают "отозвать мобилизованных сотрудников СМИ из подразделений, в которых они находятся, чтобы перевести их в информационные подразделения Вооруженных Сил РФ и использовать их в структурах Минобороны РФ по их профессиональному профилю".

"Товарищи генералы! Вам хорошо известно, что Специальная военная операция (СВО) России пользуется поддержкой абсолютного большинства граждан России. Вероятно, вам также известно, что в обществе возникло и растёт недовольство информационным обеспечением СВО, то есть объёмом, оперативностью и качеством освещения боевой работы наших войск со стороны уполномоченного органа Министерства обороны РФ. Информация МО РФ о ходе СВО часто запаздывает, в большинстве случаев необоснованно неполна, не отвечает потребности нашего народа знать о ходе и событиях СВО всю возможную (но, конечно, не нарушающую необходимую секретность) информацию", – говорится в письме, подписанном 12-ю редакциями СМИ.

В письме также говорится, что "народ хочет и имеет право знать всю возможную информацию именно от Минобороны России". При этом она должна быть грамотно выстроена и правильно интерпретирована.

Журналисты напоминают, что во время Великой Отечественной войны отзывом специалистов из действующей армии в специальные подразделения Главного политического управления Красной Армии заполнялись штаты редакций газет фронтов, флотов, армий, флотилий, дивизий и бригад, газет военных округов, газет для населения европейских стран и временно оккупированных территорий, газет для войск противника, которые собирали и транслировали необходимую информацию не только для "своей" целевой аудитории и "своих" подразделений, но и для всей страны и для всего мира.

"Товарищи генералы! Спецоперация на территории бывшей УССР – дело не только ВС РФ, но и всего народа России. Уверены, что наше предложение обязательно приведет к выправлению ситуации на информационном фронте спецоперации и к тем самым приблизит нашу Победу. Просим рассмотреть наше предложение, не откладывая", – подытожили авторы письма, которое цитирует ИА REGNUM.