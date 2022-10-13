В Челябинской области семьям мобилизованных перечислено свыше 23 млн рублей

В Челябинской области более 23 млн рублей перечислено семьям мобилизованных южноуральцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

Семьи мобилизованных получат единовременную выплату в размер 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет. Как рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина, принято свыше 840 заявлений в отношении более 1 тыс. 300 детей, средства перечислены на общую сумму в размере более 23 млн рублей.

Напомним, в Челябинской области приняты дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан. Дети мобилизованных получат единовременную выплату в размер 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет. Регион будет финансировать стоимость платного обучения в учреждениях среднего профессионального образования региона, а студенты колледжей получат компенсацию стоимости питания. Дети получат бесплатное горячее питание в школах. Также для мобилизованных предусмотрено внеочередное зачисление в детские сады, также регион будет оплачивать детский сад семьям, где есть мобилизованный родитель.

Пожилые родители или родители с инвалидностью предоставят возможность бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания, вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах. Также будет оказана помощь в догазификации домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования. По решению губернатора Алексея Текслера размер выплаты для семей, мобилизованных южноуральцев увеличен в два раза, со 100 тысяч до 200 тысяч рублей