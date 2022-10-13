Эрдоган выступил за переговоры по Украине: "Наша цель – скорейшее прекращение кровопролития"

Турция выступает за остановку кровопролития на Украине при помощи переговоров, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"Мы все испытываем последствия кризиса в Украине в региональном и глобальном масштабе. Справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии. Нет победителя в ***** и нет побежденного в справедливом мире…. Стамбульское соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море и состоявшийся в прошлом месяце обмен пленными - ощутимые достижения в этом направлении. Наша цель - сохранить набранный темп, несмотря на все трудности на поле боя, и как можно скорее остановить кровопролитие", - заявил президент Турции.