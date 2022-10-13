13 Октября 2022
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В правительстве поддержали законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды и педофилии

Правительство РФ поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, при условии его доработки. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Теперь уже официально: получил положительный отзыв Правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны", - сообщил он.

"В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды — представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД", - добавил Хинштейн.

Напомним, в документе идет речь о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди граждан любого возраста и отрицания семейных ценностей в СМИ и на телевидении, а также о запрете пропаганды педофилии.

Теги: хинштейн, законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды



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