13 Октября 2022
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Армия и ВПК Украина
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Офис Зеленского заявил об ударах по объектам критической инфраструктуры в Киевской области

В Киевской области дроны-камикадзе ударили по объектам критической инфраструктуры, заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он не назвал конкретные объекты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что массированный удар является ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки Киева, и он наносится по объектам энергетической инфраструктуры, связи и военного управления.

Российское оборонное ведомство пока не комментировало информацию об ударах в Киевской области.

Теги: киевская область, дроны, кирилл тимошенко



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