Глава медфракции Вихарев направил мобилизованным в Елани гуманитарную помощь

Основатель медфракции Екатеринбурга и депутат гордумы Алексей Вихарев направил гуманитарную помощь для мобилизованных в учебный центр в Елани. Присланное оборудование и медикаменты будут использоваться призывниками во время спецоперации.

"Ко мне обратился командир артиллерийской батареи, который готовит свое подразделение для отправки в зону проведения спецоперации. Он попросил приобрести для них оборудование, которое будет использоваться во время службы. Мобилизованным нужна наша поддержка, ведь жить в полевых условиях непросто даже подготовленным бойцам. Поэтому наш долг – оказать им посильную помощь", - пишет депутат в своих соцсетях.

Помимо пластырей, бинтов, антисептиков и медицинских препаратов, Алексей Вихарев закупил военные термосы, бензопилы, карманные светодиодные фонарики, бинокли и зрительную трубу с переменной кратностью, ноутбук, комплект для подключения к спутниковому интернету, портативную метеостанцию, а также бензогенераторы.