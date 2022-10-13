13 Октября 2022
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Политика В России
Фото:kurganobl.ru

Степашин о выборах в 2024 году: Путину придется остаться

Российскому лидеру Владимиру Путину в настоящее время нет замены и ему придется остаться, хочет он этого или нет, особенно в ситуации частичной мобилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-председателя правительства РФ Сергея Степашина.

"Наверное, многие думали, что через два года надо ли идти Путину в президенты или нет, я тоже об этом думал. Но сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела активных боевых действий против НАТО и американцев", - заявил политик.

Он считает, что "вечно нельзя быть руководителем страны", но в данном случае Путину нужно остаться на посту. "Мы не должны повторять 1917 год, когда ближайшее окружение Николая II по сути дела его предало. Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир", - отметил Степашин.

Следующие президентские выборы состоятся в 2024 году. Согласно Конституции России, Путин может избираться на новый срок. Соответствующие поправки в Основной документ были внесены в 2020 году.

Теги: Степашин, Путин, выборы президента



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