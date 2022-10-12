"Триллион Беглова" не спасет Петербург от грядущих расходов и увеличения госдолга

12 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

"Триллион Беглова" не спасет Петербург от грядущих расходов и увеличения госдолга

Согласно законопроекту о корректировке бюджета на 2022 год, доходы Санкт-Петербурга должны вырасти до 1,07 триллиона рублей, а расходы – до 1,04 трлн, позволив перейти от дефицита к профициту в 30 миллиардов рублей. Однако уже в следующем году доходная часть городского бюджета может резко сократиться, а достигнутый при губернаторе Александре Беглове «заветный триллион» загонит Северную столицу в беспрецедентные долги перед федеральным центром.

На заседании в среду, 12 октября, депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрели в первом чтении законопроект о корректировке городского бюджета на 2022 год, согласно которому доходы Северной столицы должны вырасти до 1,07 трлн рублей, а расходы до 1,04 трлн рублей. Как уточнил вице-губернатор Алексей Корабельников, непосредственно координирующий деятельность Комитета финансов, это позволит перейти от дефицита к профициту в размере 30 миллиардов рублей. Документ поддержали 48 парламентариев, против проголосовали 2 депутата. В частности, с критикой законопроекта выступил Борис Вишневский, заявив, что профицит следует направить на первостепенные социальные нужды, среди которых он выделил выдачу жилья очередникам и строительство метро. Корабельников, в свою очередь, отметил, что профицит сегодня позволяет уверенно смотреть в будущее.

Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы Смольного, дефицит петербургского демонстрирует непропорциональный рост относительно общих доходов города. Особого внимания заслуживает резкий рост государственного долга Петербурга, который к 1 января 2023 года составит 88,4 миллиарда рублей, к 2024 году – 159,2 млрд, а еще через год – 209,3 млрд рублей. Такие неутешительные прогнозы связаны с низкими экономическими показателями Северной столицы, по причине которых губернатор Александр Беглов вынужден регулярно просить Москву о дополнительном финансировании тех или иных проектов. При этом точно сказать нельзя, сможет ли Петербург исполнить свои обязательства по госдолгу в том случае, если поток федеральных денег будет перекрыт.

Что касается увеличения доходов городского бюджета, то связано это, как писали СМИ, не с «правленческими качествами» Беглова, а исключительно с переездом «Газпрома» из Москвы с Петербург и стремительно растущей цены на газ. Кроме того, соответствующий стратегический план по переносу главного офиса ведущей госкорпорации в Северную столицу был разработан еще при бывшем губернаторе Валентине Матвиенко, поэтому фактически рост доходов Петербурга происходит не благодаря, а вопреки экономическому курсу Александра Дмитриевича.

Однако в открытом доступе уже появляется информация, что в ближайшем будущем крупных налоговых отчислений от «Газпрома» Смольному ждать не стоит, так как крупнейший налогоплательщик Петербурга уже в 2023 году намерен сократить выплаты в городской бюджет. Помимо этого, предложенный ранее Министерством финансов России новый порядок распределения средств от консолидированных групп налогоплательщиков существенно снизит поступления в бюджет Санкт-Петербурга. Инициатива ведомства предлагает часть налогов напрямую зачислять в региональный бюджет, а часть – распределять между регионами по утвержденным нормативам через Федеральное казначейство.

В таком случае администрации губернатора Беглова придется решать часть региональных вопросов за счет средств городского бюджета, а все оптимистичные планы Александра Дмитриевича и чиновников Смольного обернутся экономической трагедией для жителей Северной столицы, ведь целым поколениям петербуржцев в итоге придется расплачиваться перед Москвой за накопленные при Беглове долги. Кроме того, такой сценарий предусматривает весьма серьезные последствия для ключевых направлений развития города, который рискует остаться без необходимой инфраструктуры.

Теги: александр беглов, госдолг, северная столица, смольный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети