"Триллион Беглова" не спасет Петербург от грядущих расходов и увеличения госдолга

Согласно законопроекту о корректировке бюджета на 2022 год, доходы Санкт-Петербурга должны вырасти до 1,07 триллиона рублей, а расходы – до 1,04 трлн, позволив перейти от дефицита к профициту в 30 миллиардов рублей. Однако уже в следующем году доходная часть городского бюджета может резко сократиться, а достигнутый при губернаторе Александре Беглове «заветный триллион» загонит Северную столицу в беспрецедентные долги перед федеральным центром.

На заседании в среду, 12 октября, депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрели в первом чтении законопроект о корректировке городского бюджета на 2022 год, согласно которому доходы Северной столицы должны вырасти до 1,07 трлн рублей, а расходы до 1,04 трлн рублей. Как уточнил вице-губернатор Алексей Корабельников, непосредственно координирующий деятельность Комитета финансов, это позволит перейти от дефицита к профициту в размере 30 миллиардов рублей. Документ поддержали 48 парламентариев, против проголосовали 2 депутата. В частности, с критикой законопроекта выступил Борис Вишневский, заявив, что профицит следует направить на первостепенные социальные нужды, среди которых он выделил выдачу жилья очередникам и строительство метро. Корабельников, в свою очередь, отметил, что профицит сегодня позволяет уверенно смотреть в будущее.

Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы Смольного, дефицит петербургского демонстрирует непропорциональный рост относительно общих доходов города. Особого внимания заслуживает резкий рост государственного долга Петербурга, который к 1 января 2023 года составит 88,4 миллиарда рублей, к 2024 году – 159,2 млрд, а еще через год – 209,3 млрд рублей. Такие неутешительные прогнозы связаны с низкими экономическими показателями Северной столицы, по причине которых губернатор Александр Беглов вынужден регулярно просить Москву о дополнительном финансировании тех или иных проектов. При этом точно сказать нельзя, сможет ли Петербург исполнить свои обязательства по госдолгу в том случае, если поток федеральных денег будет перекрыт.

Что касается увеличения доходов городского бюджета, то связано это, как писали СМИ, не с «правленческими качествами» Беглова, а исключительно с переездом «Газпрома» из Москвы с Петербург и стремительно растущей цены на газ. Кроме того, соответствующий стратегический план по переносу главного офиса ведущей госкорпорации в Северную столицу был разработан еще при бывшем губернаторе Валентине Матвиенко, поэтому фактически рост доходов Петербурга происходит не благодаря, а вопреки экономическому курсу Александра Дмитриевича.

Однако в открытом доступе уже появляется информация, что в ближайшем будущем крупных налоговых отчислений от «Газпрома» Смольному ждать не стоит, так как крупнейший налогоплательщик Петербурга уже в 2023 году намерен сократить выплаты в городской бюджет. Помимо этого, предложенный ранее Министерством финансов России новый порядок распределения средств от консолидированных групп налогоплательщиков существенно снизит поступления в бюджет Санкт-Петербурга. Инициатива ведомства предлагает часть налогов напрямую зачислять в региональный бюджет, а часть – распределять между регионами по утвержденным нормативам через Федеральное казначейство.

В таком случае администрации губернатора Беглова придется решать часть региональных вопросов за счет средств городского бюджета, а все оптимистичные планы Александра Дмитриевича и чиновников Смольного обернутся экономической трагедией для жителей Северной столицы, ведь целым поколениям петербуржцев в итоге придется расплачиваться перед Москвой за накопленные при Беглове долги. Кроме того, такой сценарий предусматривает весьма серьезные последствия для ключевых направлений развития города, который рискует остаться без необходимой инфраструктуры.