12 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Klearchos Kapoutsis / Flickr.com

Болгария ввела визовый режим для россиян со служебными паспортами

Правительство Болгарии ввело визовый режим для россиян с дипломатическими и служебными паспортами. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Отмечается, что совмин страны принял решение о частичном приостановлении действия одного из положений соглашения между двумя странами о взаимных поездках граждан.

Канал напоминает, что визовый режим для россиян с дипломатическими паспортами уже был введен 25 февраля 2022 года. Новое решение вводит визовый режим для владельцев российских служебных паспортов, который начнет действовать с 20 октября.

Теги: болгария, визовый режим, служебные паспорта



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