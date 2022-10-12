Болгария ввела визовый режим для россиян со служебными паспортами

Правительство Болгарии ввело визовый режим для россиян с дипломатическими и служебными паспортами. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Отмечается, что совмин страны принял решение о частичном приостановлении действия одного из положений соглашения между двумя странами о взаимных поездках граждан.

Канал напоминает, что визовый режим для россиян с дипломатическими паспортами уже был введен 25 февраля 2022 года. Новое решение вводит визовый режим для владельцев российских служебных паспортов, который начнет действовать с 20 октября.