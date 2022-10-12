"Это первый случай в России". Облсуд не стал отменять штраф в 100 000 главреду "Вечерних ведомостей"

Свердловский областной суд не стал менять решение Кировского районного суда Екатеринбурга, который назначил Владиславу Постникову штраф в 100 тыс. рублей. Напомним, что главного редактора "Вечерних ведомостей" обвинили в дискредитации ВС РФ.

"Это первый случай в России, когда главного редактора СМИ оштрафовали за неудаление новости, размещенной до принятия законов о "дискредитации", - написал Постников в своих соцсетях. - Сегодня судья Наталья Вдовиченко объявила перерыв перед оглашением резолютивной части почти на 5 часов, но в итоге все же вынесла решение оставить постановление в силе".

Журналист также отметил, что квитанция о необходимости оплатить штраф пришла ему на "Госуслугах" накануне - еще до вступления в силу самого постановления.

Напомним, речь идет о новости, размещенной 24 февраля, в которой говорилось о прошении активистов провести антимилитаристский митинг. Новость на сайте "Вечерних ведомостей" сопровождалась фотографией одного из активистов, который стоял в одиночном пикете у здания мэрии. Протокол был составлен почти 3 месяца спустя, после чего Постников и вся редакция узнали о предстоящем суде только от коллег из других СМИ.