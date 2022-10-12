В Пермском крае трое человек погибли во время пожара

В городе Очёр три человека погибли во время пожара. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Пожар произошел вечером, 10 октября в частном жилом деревянном двухэтажном доме. После тушения пожара были обнаружены останки тел троих погибших местных жителей.

"В настоящее время следователем Очёрского межрайонного следственного отдела совместно с сотрудниками отдела криминалистики следственного управления проведён осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначены и проводятся судебные экспертизы для установления причин смерти людей и произошедшего пожара. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление все обстоятельства произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.