На Купянском направлении положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено

На Купянском направлении активными действиями армии России и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено, сообщает Минобороны РФ.

Противник предпринимал безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях Табаевки, Орлянки (Харьковская область) и Куземовки (ЛНР). Все атаки российскими войсками успешно отражены. Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортёра "Кирпи".

На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец в районах различных населенных пунктов ЛНР. Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военнослужащих. На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.