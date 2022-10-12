Администрация Челябинска направит 154 млн рублей из новогодних средств на покупку амуниции

Администрация Челябинске направит 154 млн рублей, предусмотренные на новогоднюю иллюминацию, на покупку квадрокоптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и другой амуниции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

Как рассказал руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий, первая партия закупленного оборудования будет передана челябинским бойцам уже в ближайшее время.

Напомним, активисты ОНФ предложили главе Челябинска Наталье Котовой направить средства, предусмотренные на новогоднюю иллюминацию, на поддержку мобилизованных южноуральцев. Только на одну новую новогоднюю иллюминацию планировалось потратить 400 млн руб. При этом в ОНФ поступали обращения с просьбами повлиять на ситуацию, чтобы средства ушли не на шарики и фонарики, а на поддержку военнослужащих. В частности, эти средства предлагалось направить на покупку амуниции.