Среди свердловских школьников растет интерес к изучению основ православной культуры

Уже год как в школах Свердловской области ученики четвертых классов изучают «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». Это дополнительный модуль обучения, который родители и школьники выбирают для изучения самостоятельно. Разработкой программы занималась большая группа специалистов, в том числе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

На прошедшем сегодня совещании в министерстве образования Свердловской области подвели итоги работы за прошедший учебный год и обсудили планы на будущее. В частности, стало известно, что в прошлом году изучение православной культуры выбрали 13% свердловских школьников, а в этом — уже 15%.

Отметим, что каждый ученик в рамках изучения курса получает не только учебник, но и специальные рабочие тетради. В прошлом году в школы было передано 7000 таких комплектов, а сегодня еще 5500. Печать образовательной литературы взял на себя Фонд святой Екатерины.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отметил: "Прошедший год показал, что те семь тысяч учебников, что мы передали, работали. И учителя, и дети, и родители дали очень позитивный отклик на курс. Возник новый запрос, чтобы расширить количество учебных модулей. Там тонко рассказывается об основах православия, которое присутствует в нашей жизни, чтобы дети отражали и понимали смысл семьи, смысл патриотизма, смысл храма или монастыря, мимо которого они ходят в школу. Понимая смыслы, человек становится правомыслящим. Модуль написан теми терминами и словами, которыми владеют дети в четвертом классе, но смысл каждого урока — не только повторить те понятия, которые ребенок уже знает, но и открыть новые, которые ему пока незнакомы".

Разработанный учебный модуль соответствует всем требованиям и особенностям современного образования. Для учителей создан специальный сайт, где они могут получать информацию по курсу самостоятельно или использовать разработанный контент во время урока. К самому учебнику прилагается рабочая тетрадь с QR-кодами, которые ведут на интернет-площадки с дополнительной информацией.

«Знакомство детей с четырьмя основными конфессиями — задача педагогов начальной школы. С прошлого года мы проводили апробацию нового учебника, встречались с авторами, обсуждали, что получается, а что нет. Как показывает практика, это пособие, которое поступило в школы Свердловской области при поддержке Фонда святой Екатерины, использовалось уже всеми педагогами и имеет положительный отклик. Мы на понятном и современном языке говорим о духовно-нравственных ценностях, о патриотизме и гражданственности», — отметила первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

«Большое внимание учредители Фонда святой Екатерины уделяют поддержке и реализации образовательных проектов на территории Свердловской области. Второй год подряд совместно с владыкой Евгением мы передаем учебники по основам православной культуры в школы Свердловской области. И мы рады были узнать, что в этом году интерес к изучению данного предмета у школьников и родителей вырос», — прокомментировала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Кроме того, Фонду вручили благодарственное письмо за постоянное внимание и поддержку духовно-нравственных образовательных проектов Министерства просвещения Российской Федерации в образовательных учреждениях Свердловской области.