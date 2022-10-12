Среди свердловских школьников растет интерес к изучению основ православной культуры 

12 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Среди свердловских школьников растет интерес к изучению основ православной культуры 

Уже год как в школах Свердловской области ученики четвертых классов изучают «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». Это дополнительный модуль обучения, который родители и школьники выбирают для изучения самостоятельно. Разработкой программы занималась большая группа специалистов, в том числе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

На прошедшем сегодня совещании в министерстве образования Свердловской области подвели итоги работы за прошедший учебный год и обсудили планы на будущее. В частности, стало известно, что в прошлом году изучение православной культуры выбрали 13% свердловских школьников, а в этом — уже 15%.

Отметим, что каждый ученик в рамках изучения курса получает не только учебник, но и специальные рабочие тетради. В прошлом году в школы было передано 7000 таких комплектов, а сегодня еще 5500. Печать образовательной литературы взял на себя Фонд святой Екатерины.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отметил: "Прошедший год показал, что те семь тысяч учебников, что мы передали, работали. И учителя, и дети, и родители дали очень позитивный отклик на курс. Возник новый запрос, чтобы расширить количество учебных модулей. Там тонко рассказывается об основах православия, которое присутствует в нашей жизни, чтобы дети отражали и понимали смысл семьи, смысл патриотизма, смысл храма или монастыря, мимо которого они ходят в школу. Понимая смыслы, человек становится правомыслящим. Модуль написан теми терминами и словами, которыми владеют дети в четвертом классе, но смысл каждого урока — не только повторить те понятия, которые ребенок уже знает, но и открыть новые, которые ему пока незнакомы".

митрополит евгений(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Разработанный учебный модуль соответствует всем требованиям и особенностям современного образования. Для учителей создан специальный сайт, где они могут получать информацию по курсу самостоятельно или использовать разработанный контент во время урока. К самому учебнику прилагается рабочая тетрадь с QR-кодами, которые ведут на интернет-площадки с дополнительной информацией.

православная культура, учебник(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Знакомство детей с четырьмя основными конфессиями — задача педагогов начальной школы. С прошлого года мы проводили апробацию нового учебника, встречались с авторами, обсуждали, что получается, а что нет. Как показывает практика, это пособие, которое поступило в школы Свердловской области при поддержке Фонда святой Екатерины, использовалось уже всеми педагогами и имеет положительный отклик. Мы на понятном и современном языке говорим о духовно-нравственных ценностях, о патриотизме и гражданственности», — отметила первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

православная культура, учебник(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Большое внимание учредители Фонда святой Екатерины уделяют поддержке и реализации образовательных проектов на территории Свердловской области. Второй год подряд совместно с владыкой Евгением мы передаем учебники по основам православной культуры в школы Свердловской области. И мы рады были узнать, что в этом году интерес к изучению данного предмета у школьников и родителей вырос», — прокомментировала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Татьяна Прусевич(2022)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Кроме того, Фонду вручили благодарственное письмо за постоянное внимание и поддержку духовно-нравственных образовательных проектов Министерства просвещения Российской Федерации в образовательных учреждениях Свердловской области.

Теги: фонд святой екатерины, митрополит евгений, православная культура,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Узнать цену на портативное аудио на сайте www.mvideo.ru