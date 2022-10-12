В Екатеринбурге ищут двух женщин с колясками, подозреваемых в краже одежды из ТЦ

В Екатеринбурге полиция устанавливает личности женщин, подозреваемых в краже. Двое с детскими колясками могли вынести вещи из бутика почти на 19 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию обратилась управляющая бутика по продаже одежды в торговом центре на улице Сулимова. По ее словам, неизвестные похитили из зала несколько платьев, джемперов и юбку. Общий ущерб составил 18 тысяч 800 рублей.

Внимательно изучив записи камер наблюдения, оперативники заметили двух женщин, которые зашли в ТЦ с маленькими детьми, сидевшими в колясках. Посетительницы набирали по несколько единиц товара и направлялись в примерочные, при этом одна из них зашла в кабинку прямо с коляской. Сыщики считают, что неизвестные дамы могли спрятать имущество торговой точки в коляске или сумках и затем вынести его без оплаты.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о личностях данных женщин, сообщить об этом в органы внутренних дел по телефонам: 8-932-611-18-62 (уголовный розыск) или 356-42-03 (дежурная часть).

"Правоохранители также предлагают гражданкам, попавшим на видеозапись, добровольно явиться в отдел полиции №3 (улица Уральская, 70а), дать пояснения, и, в случае причастности к краже, возместить ущерб", - добавили в ведомстве.