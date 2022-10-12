У центрального рынка в Мелитополе взорвалась самодельная бомба

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало у главного входа в центральный рынок в Мелитополе.

Инцидент произошел на улице 50 лет Победы около 06:20, сообщили ТАСС в военно-гражданской администрации города.

Жертв и пострадавших, а также разрушений нет. В администрации назвали этот взрыв актом запугивания мирных жителей.

В сентябре в Мелитополе, также в районе центрального рынка, произошел взрыв. Сообщалось о троих пострадавших.