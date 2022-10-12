12 Октября 2022
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области в ДТП разбились трое вахтовиков из Башкортостана

В Тюменской области на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погибли трое вахтовиков из Башкортостана. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Трагедия произошла накануне вечером.

"Автомобиль ВАЗ211440 в 21 час 20 минут въехал в опору освещения на 58-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тюменском районе. Удар был настолько сильным, что из четырех человек, находившихся в машине, трое погибли, один доставлен в больницу с многочисленными травмами. В автомобиле ехали вахтовые рабочие из Башкортостана. Погибли 32-летний водитель и двое мужчин-пассажиров в возрасте 53-х и 38-ми лет. Личность пассажира, доставленного с ранениями в больницу, пока не установлена", - говорится в сообщении.

ДТП, авария, столкновение(2022)|Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ДТП, вахтовики



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