В Челябинской области из-за неосторожного обращения с огнем сгорело 600 тонн сена

В Челябинской области сгорело 600 тонн сена. В результате пожара никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел ночью 10 октября в районе деревни Сосновка Кунашакского района. Горело сено на площади 600 кв.м. Локализовать огонь удалось на площади 800 кв.м. Его распространению способствовала ветреная погода.

Последствия пожара удалось ликвидировать только вечером. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.