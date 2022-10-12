Свердловских учителей не будут бронировать от частичной мобилизации

Бронирование от частичной мобилизации в Свердловской области не будет касаться учителей и педагогов. Однако бронь могут получить руководители образовательных учреждений и их заместители. Об этом журналистам рассказал начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

"Если говорить о брони, это касается руководителей. У нас очень много руководителей молодых мужчин - директоров и заместителей. По ним, вероятнее всего, будет бронь, но это такой вопрос, который касается непосредственно школы", - пояснил Шевченко.

По его словам, многие уже получили бронь. Для этого каждая школа должна предоставить соответствующие документы о потенциальном призывнике.

"У нас большой директорский комплекс, который представляется мужчинами, а это очень важно, потому что и так в образовании недостаточно мужчин", - добавил начальник депобразования.