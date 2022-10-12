Повестки получали студенты, старики и инвалиды – генпрокурор РФ

Изъяны и проблемы системы учета лиц, пребывающих в запасе, всплыли в первые же дни мобилизации, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Сейчас прокуратура занимается выявлением "ошибочного призыва".

"На призывные пункты вызывались граждане, не подпадающие под обозначенные критерии. В частности, повестки получили студенты очных отделений вузов, узкопрофильные врачи и специалисты, в том числе IT- сферы, мужчины преклонного возраста, инвалиды. В ряде регионов отмечаются случаи незаконной мобилизации на военную службу работников оборонно-промышленного комплекса", - рассказал Краснов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что "многих неурядиц при частичной мобилизации можно было избежать, если бы состоящие в запасе, как и положено по закону, предоставляли в военные комиссариаты актуальные данные о себе". При этом он не высказал предположений, почему граждане предпочитают не ходить в военкомат и иметь с ним как можно меньше контактов.