Боррель: НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией

Североатлантический альянс мог не выполнить часть своих обещаний перед Москвой.

Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.

"Меня не устраивают рассуждения и доводы, которыми многие, в том числе мои друзья <...> оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит", — заявил евродипломат.

Он отметил, что защищая украинский режим, Европа "обороняет саму себя".

Ранее Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине.