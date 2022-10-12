12 Октября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: factmil.com

Боррель: НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией

Североатлантический альянс мог не выполнить часть своих обещаний перед Москвой.

Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.

"Меня не устраивают рассуждения и доводы, которыми многие, в том числе мои друзья <...> оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит", — заявил евродипломат.

Он отметил, что защищая украинский режим, Европа "обороняет саму себя".

Ранее Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине.

Теги: Боррель, НАТО



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Ранее 05.10.2022 20:05 Мск Евросоюз готов к дипломатическому решению по Украине


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