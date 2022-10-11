Эрдоган обсудит с Путиным прекращение огня на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит со своим российским коллегой "шаги, которые мы можем предпринять для достижения прекращения огня", заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. Он добавил, что в предстоящем процессе переговоров есть очень много "подводных камней, ловушек и ям".

Тем не менее, Анкара не теряет оптимизма и надеется усадить за стол переговоров Путина и "коллективный Запад" в лице США, Великобритании, Франции и Германии.

Ожидается, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся на этой неделе в Астане.