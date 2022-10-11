Путин встретился с главой МАГАТЭ: "Россия против опасной политизации атомной отрасли"

Россия выступает против излишней опасной политизации атомной отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

По мнению Путина, сейчас наблюдаются элементы излишней опасной политизации того, что связано с атомной деятельностью, риторику эту надо снижать.

"Очень рассчитываем на то, что благодаря и вашим усилиям нам удастся всю эту риторику на этот счёт снижать и приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене", - сказал Путин.

Президент России также заявил Гросси, что готов обсуждать ситуацию с Запорожской АЭС и Москва открыта к решению всех вопросов.