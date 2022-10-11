11 Октября 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: www.lenblokada.ru

В Прикамье блокадница получила знак "Жителю блокадного Ленинграда" только после вмешательства Бастрыкина

В Пермском крае права блокадницы были восстановлены после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Руководитель СКР по Пермскому краю Денис Головкин лично вручил знак "Жителю блокадного Ленинграда" Тамаре Горкуновой из села Рябки Чернушинского района. Женщина добивалась получения этого знака с начала 90-х годов прошлого века.

Она родилась в Ленинграде в 1937 году, а уже через четыре года началась Великая Отечественная война, в сентябре 1941-го город оказался в блокаде. События тех страшных лет навсегда сохранились в памяти тогда еще маленькой девочки. Сообщается, что трагедия блокады с голодом, холодом, смертями близких непосредственно коснулась и ее семьи, каждый из членов которой внес вклад в Победу.

Отец Тамары Горкуновой Семен Кувшинов был ценным специалистом на заводе "Электросила", и поэтому после начала войны его оставили на предприятии. Но он вынужден был буквально жить на заводе, поэтому все заботы о семье блокадницы легли на плечи ее матери Ксении Самариной. Она осталась одна с двумя детьми: Тамарой и ее маленьким братом Дмитрием. Отец вернулся домой только в конце зимы 1942 года. Точнее, его буквально привезли в семейную квартиру, поскольку из-за истощения ходить сам он уже не мог. Мужчина умер 15 марта 1942 года в одной из больниц Ленинграда. В апреле от голода умер брат Тамары Семеновны. Чтобы хоть как-то прокормиться, маленькая Тамара не гнушалась любой работы, даже помогала выносить тела умерших людей из квартир. За это давали дополнительные хлебные карточки.

В августе 1942 года Тамару и ее мать эвакуировали в Чернушинский район Молотовской области (ныне Пермский край). К новой жизни изможденные ленинградцы ехали на поезде несколько суток. После войны блокадница и ее мать решили остаться в Прикамье.

О знаке "Жителю блокадного Ленинграда" женщина узнала спустя несколько лет после его утверждения в 1989 году. Много лет в различных инстанциях блокадница доказывала, что она имеет право носить этот знак. Но из-за путаницы в документах или просто из-за бюрократического формализма чиновники неоднократно отказывали в его выдаче. Таким образом, предусмотренные для блокадников меры социальной поддержки она получить не могла. О ситуации, в которой оказалась блокадница, стало известно председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он поручил ГСУ СК по Санкт-Петербургу и СУ СКР по Пермскому краю организовать взаимодействие для организации всесторонней помощи женщине.

С помощью пермских следователей от имени Тамары Горкуновой было подготовлено заявление об установлении юридического факта ее проживания на территории блокадного Ленинграда. ГСУ СКР по Санкт-Петербургу инициировало повторное обращение к губернатору города о выдаче знака.

Теги: знак жителю блокадного ленинграда, блокадница



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