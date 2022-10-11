11 Октября 2022
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Фото:Накануне.RU

Подготовка к отопительному сезону в УрФО прошла в плановом режиме

Подготовка к отопительному периоду 2022-2023 годов в Уральском федеральном округе прошла в плановом режиме.

Как сообщили Накануне.RU в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО, в регионах округа заменили почти 2,5 тысячи километров ветхих сетей (более 1,5 тысячи км электросетей, 464 км водопроводных, 313 километров тепловых и 153 км канализационных сетей). На эти цели из бюджетов всех уровней и средств предприятий коммунального комплекса было направлено 27 млрд рублей.

В пяти уральских регионах тепло в жилых домах и на объектах социальной сферы запущено в полном объеме. В Курганской области эта работа находится на завершающем этапе.

"Отопительный сезон этого года в регионах УрФО начался на одну-две недели раньше обычного. Это обусловлено погодными условиями. Так, для Ямала и Югры период подготовки практически в два раза меньше, чем в остальных субъектах округа. При этом основным показателем качества подготовки, к которому мы должны стремиться и который очевиден для каждого, – это снижение числа происшествий в сфере ЖКХ и бесперебойное предоставление коммунальных услуг", - акцентировал полномочный представитель президента Владимир Якушев.

Владимир Якушев(2020)|Фото: Накануне.RU

К холодам подготовлены котельные, центральные тепловые пункты, водопроводные, канализационные и газовые сети, а также жилой фонд. Запасы угля и другого твердого топлива сформированы в объемах, превышающих плановые. Практически в полном объеме заготовлено жидкое топливо.

Системная работа регионов позволила снизить число аварий в сфере ЖКХ. По данным системы мониторинга и контроля устранения аварий, с 1 сентября по 10 октября на объектах жилищно-коммунального комплекса зарегистрировано 249 происшествий. За аналогичный период прошлого года их было 392.

Как добавили в полпредстве, вопросы подготовки к отопительному сезону в Уральском федеральном округе находятся на контроле Владимира Якушева.

Теги: УрФО, отопление, сезон



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